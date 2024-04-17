Подмосковье 17 апреля 2024, 14:24 Свыше 11 тысяч гектаров озимых культур удобрили в Подмосковье Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Подмосковные сельхозтоваропроизводители приступили к подкормке озимых культур. Это пшеница, рожь и многолетние травы, которые нуждаются в комплексе питательных веществ.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, специалисты уже подкормили свыше 11 тысяч гектаров озимых. Это 11,4 тысячи гектаров зерновых, 0,06 гектара рапса и 6,6 тысячи гектаров трав.

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«Нашими аграриями разработана система внесения полезных компонентов, которая позволяет растениям пережить зиму и начать активную вегетацию весной. Важно подходить к этому вопросу с большой ответственностью, так как избыток полезных веществ может привести к отравлению почвы и потере ее плодородия», — сообщил заместитель председателя правительства региона, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов.

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