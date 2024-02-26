Подмосковье 26 февраля 2024, 17:38 Свыше 11 тысяч дворников привлекли к обработке дорог Подмосковья ото льда 26 февраля администрации г.о. Балашиха

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В ближайшие дни в Подмосковье ожидается потепление. Из-за ночных заморозков на дорогах может образовываться гололедица. На борьбу с ней 26 февраля направили более 11 тысяч коммунальщиков.

Как рассказали в ГУСТ Подмосковья, свыше 1,4 тысячи спецмашин вышли на обработку улиц от льда 26 февраля.

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«Наши инспекторы строго следят за тем, чтобы все участки были обработаны противогололедными материалами. Однако, несмотря на все усилия, мы убедительно просим горожан быть внимательными и осторожными», — рассказала глава ведомства Светлана Аипова.

Инспекторы призвали жителей не парковать машины возле мусорных площадок и подъездов, чтобы не мешать работе спецтехники.

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