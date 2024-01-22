Подмосковье 22 января 2024, 16:33 Свыше 11 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях в Одинцове пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

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Крещенские купания на территории Одинцовского округа прошли без происшествий. Участие в мероприятиях приняли более 11 тысяч человек.

В округе оборудовали 11 купелей. Их оснастили палатками для переодевания и туалетами, а также подготовили места для обогрева.

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Весь процесс проходил под строгим контролем спасателей и медиков. Для гостей приготовили традиционные угощения и горячий чай с кашей.

«В мероприятиях, связанных с крещенскими купаниями, приняли участие 11286 человек, из них искупались 6086 человек. Происшествий нет», — рассказал оперативный дежурный Андрей Шестаков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил спасателей и МВД за высокий уровень безопасности в Крещение.

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