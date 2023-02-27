Подмосковье 27 февраля 2023, 17:13 Свыше 11 миллионов поездок совершили в транспорте Подмосковья в февральские праздники

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В праздничные выходные, с 23 по 26 февраля, жители и гости Подмосковья совершили более 11,3 миллиона поездок в общественном транспорте. Чаще всего пассажиры ездили на электропоездах — шесть миллионов раз и в автобусах — 5,3 миллиона раз.

В Минтрансе Подмосковья отметили, что наиболее интенсивный пассажиропоток на автобусных маршрутах был зафиксирован 25 февраля — в тот день было совершено свыше 1,4 миллиона поездок.

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«В День защитника Отечества, 23 февраля, пассажиры воспользовались общественным транспортом региона порядка 2,4 миллиона раз. Отмечу, что больше всего поездок за время праздников пассажиры совершили на маршрутах в Подольске — более 309 тысяч», — сообщила зампредседателя правительства Московской области Анна Кротова.

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Самыми популярными маршрутами в эти дни оказались № 344 — от платформы Левобережная в Химках до станции метро «Ховрино», № 22 — от станции Пушкино до микрорайона Детская в Ивантеевке и № 368 — от станции МЦД Долгопрудная до станции метро «Ховрино».

Чаще всего проезд оплачивали социальными картами. С их помощью за четыре дня было совершено 2,4 миллиона транзакций. На втором месте по популярности стала оплата с помощью банковских карт, на третьем — с помощью транспортных карт «Стрелка» и «Тройка».

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2023 году на маршруты Подмосковья выйдут еще 300 новых автобусов.

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