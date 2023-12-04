Подмосковье 04 декабря 2023, 13:32 Свыше 1,1 миллиона человек посетили парки Подмосковья за минувшую неделю Министерство благоустройство Московской области

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Свыше 1,1 миллиона жителей и гостей Московской области посетили парки региона с 27 ноября по 3 декабря. Это на 239 тысяч больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин указал, что на прошлой неделе в парках зажглась праздничная иллюминация. Жителей и гостей региона встретили яркие входные группы, фотозоны и музыкальное сопровождение.

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«Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — добавил Михаил Хайкин.

Все мероприятия были по достоинству оценены со стороны отдыхавших.

Отметим, что рекордный показатель посещаемости зафиксировали в субботу, 2 декабря. В этот день зоны отдыха посетили около 212 тысяч человек. Особой популярностью за минувшую неделю пользовались Пушкинский центральный парк, «Пехорка» в Балашихе, парк «Толстого» в Химках, «Фабричный» в Истре и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об увеличении турпотока с наступлением зимы. Для жителей и гостей региона подготовят увлекательные программы во время новогодних праздников.

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