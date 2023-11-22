Подмосковье 22 ноября 2023, 11:59 Свыше 105 тысяч электронных справок о льготах и выплатах выдали в Подмосковье с начала года Unsplash

Читать 360tv в

С начала года в Подмосковье выдали свыше 105 тысяч электронных справок о назначенных льготах и выплатах. Их можно оформить в центре занятости и получить в МФЦ.

По словам главы Минсоцразвития Подмосковья Людмилы Болатаевой, справки оформляют в течение одного дня.

Реклама

«Цифровую справку можно получить из центра занятости, а также, напомню, что теперь электронно справку могут получить и опекуны. Это очень удобно! Заказать справку можно прямо с мобильного телефона, а если нужен оригинал с печатью — забрать в МФЦ», — рассказала она.

Электронные справки с электронной подписью юридически равны бумажной. По ней так же можно получить разные услуги и льготы. Чаще всего такой документ требуют в учебных заведениях и банках.

Оформить электронную справку можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».