Подмосковье 25 июля 2023, 08:13 Свыше 100 жителей Воскресенска прошли диспансеризацию в парке усадьбы Кривякино пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Жители Воскресенска могли проверить здоровье на акции в парке усадьбы Кривякино. Так, 118 человек прошли диспансеризацию.

Диспансеризация проходит в два этапа. На первом врачи устанавливают уровень здоровья и выявляют все факторы риска, а на втором проводят дополнительные исследования.

Такая выездная акция в парке усадьбы Кривякино была не последней. О новых осмотрах проинформируют на сайте администрации городского округа Воскресенск.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о необходимости улучшить стоматологическую помощь в регионе.

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