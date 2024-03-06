Подмосковье 06 марта 2024, 15:08 Свыше 100 жителей Солнечногорска приняли участие в сдаче нормативов ГТО Unsplash

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Жители Солнечногорска активно продолжают проходить испытания по нормативам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». С начала года более 100 человек из муниципалитета приняли участие в тестированиях.

пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Недавно ученики Обуховской школы проходили испытания по нормативам ГТО. Ребята выполняли различные упражнения: челночный бег, подтягивание на высокой и низкой перекладинах, прыжок в длину с места двумя ногами, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, а также наклон вперед из стоя на гимнастической скамье. Все результаты занесены в электронную базу данных для последующего присвоения знаков отличия ГТО.

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«Сдача нормативов не обязательна и имеет исключительно добровольный характер. Однако хорошие результаты дают бонус при поступлении в высшие учебные заведения, поэтому ежегодно отмечается высокая востребованность в прохождении испытаний у старшеклассников», — поделился информацией заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Желающие пройти тестирование по ГТО могут зарегистрироваться в личном кабинете на официальном сайте и подать заявку в отдел сдачи норм по городскому округу Солнечногорск по электронной почте mau.solnechnogorye@mail.ru.

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