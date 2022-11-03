Свыше 100 жителей Электростали посетили экологический семинар | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 17:43 Свыше 100 жителей Электростали посетили экологический семинар

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Еще один экологический семинар прошел в Подмосковье в Электростальском колледже. Его провела председатель Ассоциации общественного контроля по обращению с ТКО Лилия Белова. Об этом сообщили в МинЖКХ региона.

Темой мероприятия стала «Экологическая грамотность — важный фактор в развитии Подмосковья!» Семинар посетили свыше 130 человек. Это студенты и педагоги колледжа, а также представители управления ЖКХ округа.

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На встрече поговорили о «мусорной реформе» и способах совершенствования системы раздельного сбора в Подмосковье. В завершении все гости мероприятия прошли тестирование и получили памятные подарки в виде канцелярии из вторсырья.

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