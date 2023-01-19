Подмосковье 19 января 2023, 16:21 Свыше 100 жилых домов капитально отремонтировали в Люберцах за год

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Капитальный ремонт провели в 105 жилых домах Люберец в 2022 году. ОБ этом сообщили в Министерстве ЖКХ региона.

Глава ведомства Антон Велиховский рассказал, что в Люберцах отремонтировали 61 крышу, 22 фасада, обновили 14 инженерных систем и заменили 39 лифтов.

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Всего в прошлом году в регионе преобразили 3849 домов. В программу капитального ремонта Подмосковья вошло 44 тысяч домов. Их обновят до 2049 года. Узнать, где именно пройдут работы, можно на сайте ФКР.

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