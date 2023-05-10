Подмосковье 10 мая 2023, 13:37 Свыше 100 земельных участков выставили на торги под аренду в Дмитрове Комитет по конкурентной политике Московской области

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Свыше 100 участков от пяти до 23 соток в Дмитрове выставили на торги за неделю. Их можно снять под строительство дома и садоводство.

Как рассказали в Комитете по конкурентной политике Подмосковья, все лоты разместили на портале ЕАСУЗ. Там можно выбрать участки по площади, расположению и цене, а также по способу приобретения.

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Среди выставленных на торги участков — 12 соток под аренду в деревне Шелепино. Там можно построить дом, гараж или выращивать сельскохозяйственные культуры. Его стартовая цена составила 368 рублей в год. Лот находится в 68 километрах от МКАД. Участок сдадут в аренду на 20 лет.

Чтобы выкупить арендованный участок, необходимо возвести на нем объект капитального строительства и подать заявку на «Госуслугах». Подать заявку на съем участка можно до 9 июня, аукцион пройдет 14 июня по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».

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