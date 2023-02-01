Подмосковье 01 февраля 2023, 11:43 Свыше 100 земельных аукционов прошло в Подмосковье за неделю

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За неделю в Подмосковье прошло 111 земельно-имущественных торгов. В них участвовали 304 человека. Об этом сообщили в комитете по конкурентной политике региона.

По итогам недели среднее количество участников на лот составило 3,9. Было реализовано 78% от всех завершенных процедур. На один из лотов стартовая цена выросла в 31 раз. Это участок в деревне Борзые под Истрой, предназначенный для строительства дома.

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Подмосковье стало лидером по земельно-имущественным торгам. Регион первым в стране централизовал и оцифровал аукционы. С начала года в области реализовали более 160 участков. Это на 7% больше, чем за такой же период прошлого года.

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