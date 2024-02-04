Подмосковье 04 февраля 2024, 14:34 Свыше 100 встреч с представителями бизнес-сообществ прошло в Химках в 2023 году Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В течение 2023 года Торгово-промышленная палата Московской области в городском округе Химки провела свыше 100 встреч с представителями местных бизнес-сообществ. Мероприятия были направлены на оказание консультационной поддержки предпринимателям, а также на помощь в развитии и реализации стартапов и различных бизнес-проектов.

Основной задачей Торгово-промышленной палаты является объединение усилий предпринимателей для совместного решения профессиональных задач. В этом направлении ведется сотрудничество не только с представителями бизнеса, но и с городской администрацией, налоговой службой, прокуратурой и другими контрольно-надзорными органами.

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«За прошлый год мы решили свыше 50 вопросов, поступивших от наших предпринимателей. Вместе с коллегами помогаем компаниям развиваться, работаем с сертификацией. Кроме того, содействуем предпринимателям в демонстрации их продукции на площадках в экспоцентрах и организации выставочных мероприятий», — поделился депутат городского округа Химки и руководитель местного отделения Торгово-промышленной палаты Московской области Артур Каримов.

Для удобства предпринимателей и жителей города в Химках функционирует Единый центр бесплатной юридической помощи. Центр проводит прием граждан с 10:00 до 14:00 каждую пятницу и предоставляет широкий спектр юридических услуг. Помимо этого, местные предприниматели могут получить поддержку и консультации по правовым вопросам через центр «Мой бизнес».

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