Подмосковье 11 июля 2023, 10:24 Свыше 100 врачей получили работу в Подмосковье по проекту «Приведи друга»

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Более сотни медиков получили работу в Подмосковье по программе «Приведи друга». За трудоустройство привлекаемого специалиста сотрудники больницы получают премию в размере до 40 тысяч рублей за врача и до 25 тысяч — за фельдшера или медсестру.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, программа была запущена в прошлом году и получила большую популярность среди медицинских специалистов.

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«За это время в медорганизации Подмосковья трудоустроились более 350 медицинских специалистов, а с начала года — 104», — сказала она.

Больше всего медиков трудоустроились по программе в Красногорске, Сергиевом Посаде, Пушкине, Воскресенске и Одинцове. Самыми популярными специальностями стали фельдшер скорой помощи, медсестра, участковый терапевт, травматолог-ортопед, фельдшер я анестезиолог-реаниматолог.

Премию за привлеченного работника выплачивают в два этапа. Половину — при трудоустройстве и половину — после трех месяцев работы. При этом медик должен трудиться на полную ставку и не работать до этого в Подмосковье в течение шести месяцев и более.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей в больницы.

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