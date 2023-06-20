Подмосковье 20 июня 2023, 17:19 Свыше 100 врачей начали строить дома на полученных земельных участках в Подмосковье МИО МО

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Программа губернатора Андрея Воробьева «Земля врачам» продолжает снабжать участками медиков региона. В Министерстве имущественных отношений рассказали, что уже около 100 человек строят дома на полученных наделах.

«Уже сейчас можно говорить о первых результатах программы „Земля врачам“. 39 специалистов приступили к внутренней отделке своих домов, у 59 строительство в самом разгаре, еще шесть человек завершили проектирование дома и уведомили о скором начале работ. Кстати, такое уведомление в дальнейшем облегчит владельцу процедуру постановки на кадастровый учет и регистрации права на загородный дом», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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Получить участок по программе «Земля врачам» могут медики, чей стаж работы по специальности в Подмосковье составляет не менее трех лет. Есть два способа подать заявку: обратиться в местную администрацию и выбрать участок из предлагаемого перечня или самостоятельно найти надел на кадастровой карте и дальше действовать через портал uslugi.mosreg.ru.