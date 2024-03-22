Подмосковье 22 марта 2024, 16:35 Свыше 100 волонтеров помогли жителям проголосовать за объекты благоустройства в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Более 100 человек из регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» помогают жителям Химок принять участие в определении общественных пространств для благоустройства. Голосование продлится до 30 апреля.

Отдать свой голос может каждый гражданин старше 14 лет на сайте za.gorodsreda.ru. На главной странице следует выбрать Московскую область и Химки, после чего ознакомиться с перечнем предложенных к благоустройству объектов и выбрать предпочтительный.

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Голос учитывается после авторизации через портал госуслуг или подтверждения номера телефона. Объект, набравший большинство голосов, благоустроят в 2025 году.

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