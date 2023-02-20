Подмосковье 20 февраля 2023, 11:48 Свыше 100 вокальных номеров показали на фестивале «Серебряный олень» в Одинцове

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Конкурс-фестиваль вокального искусства «Серебряный олень» провел в Назарьевском культурном центре в Одинцове. На нем представили свыше 100 выступлений.

Среди участников — ансамбль «Ягода» из села Ершово, который принимает участие в конкурсе каждый год. Костюмы для выступлений артисты шьют сами, по старинным образцам. Народный артист России Владимир Девятов рассказал, что такие живые выступления всего интересны для зрителей. Ансамбли-участники помогают русской культуре занять свои позиции в современной городской жизни.

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