Подмосковье 17 ноября 2022, 13:47 Свыше 100 ветхих сараев снесут в Солнечногорском округе

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Более 100 ветхих сараев снесут в Солнечногорском городском округе. Жители деревни Льялово построили их около 40 лет назад на муниципальной земле.

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Обветшавшие сараи занимают около тысячи квадратных метров. Многие из них уже давно заброшены. Тех, кто продолжал их использовать, заранее предупредили, что при отсутствии документов собственности постройки пойдут под снос.

После завершения демонтажа территорию очистят от мусора, а оставшиеся от сараев дерево и металл отправят на переработку. Всего до конца года от незаконных построек освободят 12 точек на территории округа.

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