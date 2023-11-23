Подмосковье 23 ноября 2023, 09:59 Свыше 100 участников выступили на областных соревнованиях по чирлидингу в Щелкове Телеканал «360»

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Областные соревнования по чир-спорту и фестиваль Cheer Space прошли в Щелкове. Участие в мероприятиях приняли более 100 спортсменов.

Среди участников состязаний была команда Space Мoms Сheerland, представлявшая клуб Cheerland из Королева. В ее составе — молодые мамы, для которых главное — женская энергия и общение. Их всего 18, каждая со своей историей, но всех объединяет любовь к чир-спорту.

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«Наверное, самое главное — это желание. Желание прийти, вместе сделать что-то, желание достичь результатов. Спорт — это еще и разрядка эмоциональная в нашем современном мире, где ты вечно загружен проблемами», — отметила участница команды Анна Усанова.

Команды соревновались в сложности элементов, технике, синхронности исполнения групповых композиций, а также в артистичности и креативности.

«Чир-спорт — это невероятно зрелищно. Он очень интерактивный. Тренировки проходят в отличном формате от смежных танцевальных видов спорта, потому что детки занимаются с помпонами, это их инвентарь. Все это происходит под сопровождение музыкальное, и, конечно, по большей части это командный вид спорта», — рассказала член президиума Союза чир-спорта и чирлидинга Московской области Виктория Осташева.

В соревнованиях приняли участие спортсмены разных возрастов из Москвы, Долгопрудного, Балашихи, Люберец, Королева и других округов Московской области. Участникам спортивного фестиваля достались кубки, грамоты и аплодисменты зрителей.

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