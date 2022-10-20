Горячая линия по частичной мобилизации в Подмосковье приняла более 100 тысяч звонков | 360°

Подмосковье 20 октября 2022, 10:58 Горячая линия по частичной мобилизации в Подмосковье приняла более 100 тысяч звонков

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Жители Подмосковья обратились на горячую линию по вопросам частичной мобилизации свыше 100 тысяч раз. Об этом сообщили в Мингосуправления Подмосковья.

Горячая линия заработала в Подмосковье 22 сентября. Звонки обрабатывают операторы контакт-центров МФЦ, рассказала глава министерства Надежда Куртяник.

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«С момента запуска линии они приняли более 100 тысяч звонков по частичной мобилизации. Кроме того, подробная информация по данной теме размещена на федеральном портале Объясняем.рф», — напомнила она.

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Чтобы задать вопрос, необходимо позвонить по номеру 122 и выбрать 8 в голосовом меню. После этого на звонок ответит оператор и даст ответ. Звонки принимают круглосуточно. Подать заявку на получение мер поддержки семьи мобилизованных могут на портале «Добродел».

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал супруге мобилизованного из Королева помочь с устройством на работу и пройти обучение в автошколе. Ее семья также готовится отдать ребенка в детский сад и ожидает выплату 200 тысяч рублей.