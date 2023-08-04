Подмосковье 04 августа 2023, 13:10 Свыше 100 тысяч звонков поступило на горячую линию главного врача в Подмосковье с начала года Пресс-служба Минздрава МО

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Горячая линия главного врача заработала в Подмосковье в прошлом июне. С начала года на нее поступило 107 тысяч звонков.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, горячая линия позволяет жителям получить ответы на волнующие вопросы, а также оставить отзыв или предложение.

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Горячая линия главного врача позволяет жителям Подмосковья оперативно получить ответы на волнующие вопросы. Например, уточнить справочную информацию о работе поликлиники или стационара, о записи к специалистам и другие. С начала года на нее поступило уже 107 тысяч звонков, а ежедневно пациенты обращаются на нее около тысячи раз», — рассказала она.

Горячая линия работает по телефону 8 (498) 602-03-59. После ответа необходимо набрать добавочный номер, который соответствует медицинской организации. Узнать его можно на сайте учреждения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу.

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