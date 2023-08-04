04 августа 2023, 13:10
Свыше 100 тысяч звонков поступило на горячую линию главного врача в Подмосковье с начала года
Горячая линия главного врача заработала в Подмосковье в прошлом июне. С начала года на нее поступило 107 тысяч звонков.
Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, горячая линия позволяет жителям получить ответы на волнующие вопросы, а также оставить отзыв или предложение.
Реклама
Горячая линия главного врача позволяет жителям Подмосковья оперативно получить ответы на волнующие вопросы. Например, уточнить справочную информацию о работе поликлиники или стационара, о записи к специалистам и другие. С начала года на нее поступило уже 107 тысяч звонков, а ежедневно пациенты обращаются на нее около тысячи раз», — рассказала она.
Горячая линия работает по телефону 8 (498) 602-03-59. После ответа необходимо набрать добавочный номер, который соответствует медицинской организации. Узнать его можно на сайте учреждения.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Больницы
Врачи
Реклама
Реклама