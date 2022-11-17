17 ноября 2022, 14:31
Свыше 100 тысяч семей Подмосковья оформили электронные удостоверения о многодетности
Электронные удостоверения используют свыше 100 тысяч многодетных семей Подмосковья. Документ находится в смартфоне родителя и всегда находится под рукой, рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.
С начала года электронное удостоверение оформили более 18 тысяч семей.
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«Подать заявку на его оформление можно всего за 10 минут на региональном портале госуслуг даже с мобильного телефона. Никакой бумажной волокиты и ожиданий», — добавила она.
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Многодетные семьи Подмосковья могут получить бесплатный проезд в общественном транспорте, льготы на ЖКУ и другие меры поддержки, напомнили в Минсоцразвития области.
Недавно ведомство оптимизировало продление социальных карт для многодетных — теперь для этого достаточно обратиться в МФЦ.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что программу срочного ремонта медучреждений завершат до конца года. В эту работу включили глав округов, Минздрав и строителей.
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