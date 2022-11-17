Подмосковье 17 ноября 2022, 14:31 Свыше 100 тысяч семей Подмосковья оформили электронные удостоверения о многодетности

Читать 360tv в

Электронные удостоверения используют свыше 100 тысяч многодетных семей Подмосковья. Документ находится в смартфоне родителя и всегда находится под рукой, рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

С начала года электронное удостоверение оформили более 18 тысяч семей.

Реклама

«Подать заявку на его оформление можно всего за 10 минут на региональном портале госуслуг даже с мобильного телефона. Никакой бумажной волокиты и ожиданий», — добавила она.

Реклама

Многодетные семьи Подмосковья могут получить бесплатный проезд в общественном транспорте, льготы на ЖКУ и другие меры поддержки, напомнили в Минсоцразвития области.

Недавно ведомство оптимизировало продление социальных карт для многодетных — теперь для этого достаточно обратиться в МФЦ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что программу срочного ремонта медучреждений завершат до конца года. В эту работу включили глав округов, Минздрав и строителей.

Новости Подмосковья можно обсудить в Суперчате 360.