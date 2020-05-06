Свыше 100 тысяч пожилых жителей Подмосковья используют дистанционные сервисы по управлению ЖКУ

Глава профильного ведомства Антон Велиховский обратил внимание на еженедельный рост новых пользователей. Наибольший прирост наблюдается среди абонентов старше 65 лет. По мнению министра, это говорит о простоте и удобстве пользования дистанционными сервисами.

«Кроме этого, приятно, что молодое поколение активно помогает пожилым родственникам освоить личный кабинет или добавить их лицевой счет к учетной записи», — отметил Велиховский.

Уточняется, что жители области могут найти на стартовой странице Единого личного кабинета подробную инструкцию, как зарегистрироваться и управлять своими счетами ЖКХ. С помощью онлайн-сервисов можно получить жилищные документы, подать заявления, отправить копии документов, без комиссии произвести оплату и дистанционно передать показания счетчиков.