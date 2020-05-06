    06 мая 2020, 18:23

    Свыше 100 тысяч пожилых жителей Подмосковья используют дистанционные сервисы по управлению ЖКУ

    Артур Блянихов

    В Московской области 108 тысяч жителей старше 65 лет пользуются онлайн-сервисами по управлению жилищно-коммунальными услугами, передает пресс-служба регионального Министерства ЖКХ.

    Глава профильного ведомства Антон Велиховский обратил внимание на еженедельный рост новых пользователей. Наибольший прирост наблюдается среди абонентов старше 65 лет. По мнению министра, это говорит о простоте и удобстве пользования дистанционными сервисами.

    «Кроме этого, приятно, что молодое поколение активно помогает пожилым родственникам освоить личный кабинет или добавить их лицевой счет к учетной записи», — отметил Велиховский.

    Уточняется, что жители области могут найти на стартовой странице Единого личного кабинета подробную инструкцию, как зарегистрироваться и управлять своими счетами ЖКХ. С помощью онлайн-сервисов можно получить жилищные документы, подать заявления, отправить копии документов, без комиссии произвести оплату и дистанционно передать показания счетчиков.