Подмосковье 20 июля 2023, 14:43 Свыше 100 тысяч онкологических скринингов полости рта провели в Подмосковье с начала года ПС Минздрава МО

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Благодаря новому проекту «Стоматология: перезагрузка» в Подмосковье стали чаще проводить диагностику полости рта. В результате врачи выявляют больше случаев рака на начальной стадии, когда болезнь еще не запущена.

«С начала года врачи провели более 100 тысяч онкоскринингов полости рта в Московской области. Это позволило на 8% увеличить выявление рака на ранней стадии по сравнению с прошлым годом», — рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

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Скрининг проводится с помощью специальной лампы и очков. На приеме врач-стоматолог направляет свет от прибора в полость рта, и любое отклонение от нормы светится по-другому. Диагностика проводится бесплатно — ее выполнят на приеме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о переходе больниц на новый стандарт работы. Палаты сделают четырехместными и оборудуют туалетами и душами.

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