Подмосковье 11 августа 2023, 15:45 Свыше 100 тысяч многодетных семей Подмосковья получили выплату на школьную форму Министерство социального развития Московской области

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Более 100 тысяч многодетных семей получили выплату на школьную форму в размере трех тысяч рублей. По словам министра социального развития Московской области Людмилы Болатаевой, гражданам с детьми с низкими доходами перечислили по 10 тысяч рублей на каждого школьника.

«Мы также поддерживаем семьи с детьми-инвалидами, им автоматически выплатили по 13 тысяч рублей на школьника», — добавила глава регионального Минсоцразвития.

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В ведомстве подчеркнули, что увеличенную выплату получили семьи с доходом ниже прожиточного минимума на каждого члена, которая на текущий момент составляет 17 277 рублей. Если средства не поступили автоматически, подать электронное заявление можно на сайте госуслуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что ежегодно в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.

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