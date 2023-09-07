Подмосковье 07 сентября 2023, 13:58 Свыше 100 тысяч елей и сосен высадят на акции «Наш лес» в Подмосковье Комитет лесного хозяйства Московской области

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Акция «Посади свое дерево» пройдет в Подмосковье 16 сентября. Ее участники высадят в лесу свыше 100 тысяч сеянцев елей и сосен.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, акцию проведут на 24 площадках, их общая площадь превысит 27 гектаров. Там высадят 101,7 тысячи сеянцев.

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Он добавил, что 72 тысячи сосен высадят в Егорьевске, Звенигороде, Луховицах, Московском учебно-опытном лесничестве, Ногинске, Орехово-Зуеве, Ступине, Шатуре и лесничестве «Русский лес». Еще 29 тысяч — в Можайске, Дмитрове, Истре, Клину, Наро-Фоминске, Талдоме и Шатуре.

Выбрать место для участия в акции жители могут по ссылке.

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