Подмосковье 30 августа 2023, 14:03 Свыше 100 тысяч человек зарегистрировались на «Доброделе» в Подмосковье за август Unsplash

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В августе к порталу «Добродел» присоединились еще 100 тысяч человек. Сервис работает почти восемь лет и помогает жителям Подмосковья найти ответы на важные вопросы и оставить обращения.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, «Добродел» помогает жителям решить проблемы в разных сферах: от уборки мусора до запуска новых маршрутов транспорта. Каждую неделю на нем регистрируются около 20 тысяч человек. Порталом уже пользуются свыше девяти миллионов человек.

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