Подмосковье 02 августа 2023, 09:36 Свыше 100 тысяч человек посетили выставку «Под знаком Рубенса» в Истре Министерство культуры и туризма МО

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Выставку «Под знаком Рубенса. Фламандская живопись XVII века из музеев и частных собраний России» в музее «Новый Иерусалим» в Истре посетили более 100 тысяч человек. Она объединила работы из фондов и коллекций девяти музеев страны.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, выставка представила гостям изобразительное искусство XVII века.

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«Проект объединил работы из фондов и постоянных коллекций девяти музеев России — почти 70 полотен известных мастеров. Музей „Новый Иерусалим“ поддерживает статус крупнейшей региональной культурной площадки», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

По словам директора музея Анны Антипенко, проект решили продлить весной из-за большой популярности у жителей. Благодаря этому картины фламандских мастеров увидели еще свыше 30 тысяч человек.

«Сейчас картины возвращаются домой, в разные города России, в свои музеи. А мы надеемся, что выставка „Под знаком Рубенса“ стала заметным, интересным событием, ярким впечатлением для всех 100 тысяч человек, которые на нее пришли»», — рассказала генеральный директор музея «Новый Иерусалим».

Главными экспонатами стали работы Питера Пауля Рубенса из частных коллекций, которые ранее никогда не выставлялись в России. Также посетители смогли увидеть картины Антониса Ван Дейка, Якоба Йорданса, Франса Снейдерса, Яна Брейгеля Бархатного и Давида Тенирса Младшего.

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