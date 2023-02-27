Подмосковье 27 февраля 2023, 11:52 Свыше 100 тысяч человек посетили масленичные гулянья в Подмосковье

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Масленичные гулянья прошли в парках Подмосковья в минувшие выходные. Мероприятия посетили свыше 100 тысяч жителей и гостей региона.

Самые крупные мероприятия прошли в 80 парках Подмосковья, которые ежегодно становятся центрами притяжения в праздники. Там прошли мастер-классы, ярмарки и концерты.

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Гости поучаствовали в хороводах, народных забавах, песнях и танцах, а также попробовали блины с разными начинками на фуд-кортах. Для них выступили казачьи ансамбли и другие творческие коллективы.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно узнать новости о любых культурных событиях, которые проводятся в Подмосковье. Сейчас там можно найти много масленичных мероприятий, включая необычные.

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