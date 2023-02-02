02 февраля 2023, 12:51
Свыше 100 тренировок по гражданской обороне прошло в Подмосковье за год
Служба по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Подмосковья подвела итоги работы в 2022 году. За это время было проведено три командно-штабных учения и 108 тренировок.
За год в Подмосковье прошло более 100 тренировок по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности. Также было смонтировано 11 систем автоматической сигнализации и три установки пожаротушения.
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За год регион закупил свыше 1000 огнетушителей для филиалов и производственных отделений компании. Большинство из них пошли на смену устаревших. Кроме того, обновили средства пожаротушения в спецтехнике ведомства.
Минэнерго региона дало высокую оценку работе службы. В 2023 году гражданское обороне уделят особое внимание — будет проведено свыше 100 тренировок.
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