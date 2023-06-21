Подмосковье 21 июня 2023, 18:21 Свыше 100 точек несанкционированной торговли выявили в Подмосковье с помощью видеокамер с февраля

Читать 360tv в

В Подмосковье к системе мониторинга несанкционированной торговли с помощью искусственного интеллекта подключено 200 камер. Пилотный проект запустили в феврале. За это время камеры обнаружили свыше 100 стихийных торговых точек в регионе, 73 из которых уже закрыли.

«Мы продолжаем работу по обучению искусственного интеллекта. Его обучают искать на видеокадре атрибуты, которые можно классифицировать как маркеры. Несанкционированная уличная торговля может располагаться на газоне, автомобиле, прилавке», — сообщил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Реклама

В местах такой несанкционированной торговли зачастую продают товар неизвестного происхождения, что несет угрозу для жизни и здоровья покупателей. На данный момент система работает с точностью в 93%. Отмечается, что камеры подключены к системе «Безопасный регион».

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что мобильные торговые точки в парках и других местах отдыха региона необходимо привести к единому стандарту.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».