Подмосковье 28 марта 2023, 15:45 Свыше 100 спортсменов выступили на всероссийском турнире по боксу в Балашихе

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Всероссийский турнир по боксу класса «А» на призы Виктора Агеева прошел в Балашихе. Выступали 119 спортсменов из 26 регионов страны.

Спортсмены сражались за первое место и звание мастера спорта на протяжении четырех дней турнира.

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«Ребята очень сильные. Есть боксеры, которые входят в состав сборной России. С каждым днем бои все жарче и жарче. Ребята проявляют себя, и многие хотят выполнить норматив мастера спорта», — рассказал чемпион мира по боксу среди профессионалов, мастер спорта международного класса Александр Бахтин.

Пять боксеров на турнире получили звания мастера спорта России. Среди них — двое из Балашихи, а также представители Подольска, Липецка и Тулы.

Так, в категории 51 килограмм боксировали Андрей Кирин из Балашихи и Артур Нагапетян из Москвы. Схватку пришлось прервать из-за того, что столичный спортсмен получил травму локтя. Победа и звание мастера спорта достались спортсмену из Балашихи.

В категории 57 килограммов на ринге встретились уже два бойца из Балашихи — мастер спорта Виталий Бойцов и кандидат в мастера спорта Рафик Амирханов. Победу в поединке одержал Бойцов.

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