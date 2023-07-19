Подмосковье 19 июля 2023, 11:22 Свыше 100 спортсменов выступили на турнире по армрестлингу в Луховицах Телеканал «360»

Читать 360tv в

Турнир по армрестлингу прошел в Луховицах. Участие в состязаниях приняли свыше 100 сильнейших спортсменов из 15 городов России.

Самое главное в этом виде спорта — сильные руки. Выигрывает тот, кто первым положит кисть соперника на стол.

Реклама

«У нас в Луховицах проходит второй турнир по армрестлингу, год назад мы тоже проводили. Уверен, что мы сделаем его традиционным. Вид спорта очень быстро набирает популярность. <…> Сейчас у нас приличная команда с большим количеством участников. С гордостью могу сказать, что она одна из лучших в Московской области», — отметил глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

На соревнованиях разыграли 19 комплектов медалей. Победителем состязаний в общем зачете второй год подряд стала команда из Луховиц, серебро выиграла сборная из городов Шатура и Рошаль, а 3-е место заняли спортсмены из Рязани.

Турнир получился зрелищным. Он прошел при поддержке администрации округа и местного отделения партии «Единая Россия».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».