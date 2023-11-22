Подмосковье 22 ноября 2023, 16:46 Свыше 100 спортсменов выступили на соревнованиях ко Дню пловца в Лобне Unsplash

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Лобненский лицей совместно со спорткомитетом администрации округа провел День пловца. Участие в соревнованиях по плаванию и сдаче нормативов ГТО принял 101 школьник.

Юные пловцы выступили в двух дисциплинах: 25 метров в командном зачете и 50 метров для сдачи нормативов ГТО. По итогам состязаний победители получили награды.

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Лучшими на дистанции 25 метров стали пятиклассники Степан Леонидов и Лидия Иовлева, шестиклассники Олег Чивиленко и Мария Луговская, семиклассники Арсений Скатаров и Ева Александрова, восьмиклассники Матвей Федисов и Маргарита Попович, девятиклассники Алексей Иванькович и Валентина Лобанова, а также старшеклассники Артем Лабутин, Владислав Иванов и Наталья Дьяченко.

В заплыве на 50 метров среди мальчиков победил Артем Лабутин, 2-е место занял Егор Рогов, а бронзу выиграл Владислав Иванов. При этом среди девочек лучшей стала Ева Александрова, серебро досталось Марии Луговской, а третьей стала Валентина Лобанова.

Напомним, в городском округе Лобня работает около 20 бюджетных спортивных секций. Также ведется работа по ремонту, реконструкции и строительству объектов физкультуры и спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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