Подмосковье 22 июня 2023, 08:30 Свыше 100 спортсменов выступили на чемпионате по легкой атлетике среди войск нацгвардии в Химках

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Чемпионат по легкой атлетике среди войск нацгвардии прошел в Химках. Участие в соревнованиях приняли 130 спортсменов в составе 10 команд из Москвы и Подмосковья.

Мужчины и женщины, служащие в войсках Росгвардии, успешно преодолели даже самые сложные трассы олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная».

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«Принимают участие как заслуженные спортсмены, имеющие звания, так и те, кто первый раз выступает в соревнованиях такого уровня», — рассказал заместитель председателя спортивного комитета Александр Шелемях.

Участников соревнований наградили медалями, дипломами и кубками. Те, кто показал лучшие результаты, попадут в сборную Росгвардии и выступят на всероссийском чемпионате «Динамо».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям региона открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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