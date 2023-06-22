22 июня 2023, 08:30
Свыше 100 спортсменов выступили на чемпионате по легкой атлетике среди войск нацгвардии в Химках
Чемпионат по легкой атлетике среди войск нацгвардии прошел в Химках. Участие в соревнованиях приняли 130 спортсменов в составе 10 команд из Москвы и Подмосковья.
Мужчины и женщины, служащие в войсках Росгвардии, успешно преодолели даже самые сложные трассы олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная».
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«Принимают участие как заслуженные спортсмены, имеющие звания, так и те, кто первый раз выступает в соревнованиях такого уровня», — рассказал заместитель председателя спортивного комитета Александр Шелемях.
Участников соревнований наградили медалями, дипломами и кубками. Те, кто показал лучшие результаты, попадут в сборную Росгвардии и выступят на всероссийском чемпионате «Динамо».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям региона открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.
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Спортсмены
Химки
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