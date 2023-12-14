Подмосковье 14 декабря 2023, 15:10 Свыше 100 сотрудников пополнили штаты медицинских центров в Химках в 2023 году Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Более 100 медицинских работников из других регионов страны привлекли для работы в Химкинской областной больнице в 2023 году. Среди них порядка 60 узких специалистов, а также терапевты и педиатры.

Муниципалитет поддерживает медицинских работников социальными программами. Так, более 90 медиков приобрели жилье по программе «Социальная ипотека» с начала года.

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Другая востребованная мера поддержки — компенсация за аренду жилья в размере 20 тысяч рублей. Программа «Приведи друга» тоже популярна среди медицинских работников. Ее запустили в 2022 году.

«Среди наиболее дефицитных специальностей — участковые терапевты и педиатры, неврологи, офтальмологи и травматологи. При поддержке губернатора Московской области и главы округа Дмитрия Волошина в Химках реализуется целых комплекс мер поддержки для медицинских работников. Так как очень важно не просто привлечь новые кадры, но и удержать таких специалистов в дальнейшем», — прокомментировала муниципальный депутат Надежда Смирнова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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