22 марта 2023, 11:42
Свыше 100 школьников из Подмосковья примут участие во всероссийском конкурсе научных проектов
Образовательный центр «Сириус» проведет всероссийский конкурс научно-технологических проектов в седьмой раз. В нем примут участие 130 школьников из Подмосковья.
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Как рассказали в Минобразовании региона, программа пройдет на территории кампуса гимназии имени Примакова. Там финалисты конкурса доработают свои проекты под руководством наставников из крупных компаний и российских вузов.
Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Школьники
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