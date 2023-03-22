Подмосковье 22 марта 2023, 11:42 Свыше 100 школьников из Подмосковья примут участие во всероссийском конкурсе научных проектов

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Образовательный центр «Сириус» проведет всероссийский конкурс научно-технологических проектов в седьмой раз. В нем примут участие 130 школьников из Подмосковья.

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Как рассказали в Минобразовании региона, программа пройдет на территории кампуса гимназии имени Примакова. Там финалисты конкурса доработают свои проекты под руководством наставников из крупных компаний и российских вузов.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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