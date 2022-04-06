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    06 апреля 2022, 10:24

    Более 100 семей получили денежные сертификаты на переселение из аварийных домов Подмосковья

    Анастасия Аброськина

    Новая мера поддержки жителей аварийных домов стала востребованной в Московской области. Это сертификат, который позволит не ждать переселения, а приобрести квартиру самостоятельно. Свыше 100 семей уже выбрали такой вариант.

    Более 100 семей получили денежные сертификаты на переселение из аварийных домов Подмосковья | Изображение 1

    Это отметил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев. По его словам, от переселенцев поступило 511 заявок.

    На сегодняшний день более 100 семей — а это 175 человек — воспользовались правом на получение субсидии для приобретения нового жилья

    Владимир Локтев.

    Он добавил, что за новой мерой поддержки обратились уже в 17 городских округах.

    Теперь людям не придется ждать, когда расселят дом. Вместо этого можно получить 84 тысячи рублей за квадратный метр и купить другую квартиру.

    Денежный сертификат в Подмосковье появился по решению губернатора региона Андрея Воробьева.