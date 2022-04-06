Более 100 семей получили денежные сертификаты на переселение из аварийных домов Подмосковья

Новая мера поддержки жителей аварийных домов стала востребованной в Московской области. Это сертификат, который позволит не ждать переселения, а приобрести квартиру самостоятельно. Свыше 100 семей уже выбрали такой вариант.

Это отметил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев. По его словам, от переселенцев поступило 511 заявок.

На сегодняшний день более 100 семей — а это 175 человек — воспользовались правом на получение субсидии для приобретения нового жилья Владимир Локтев.

Он добавил, что за новой мерой поддержки обратились уже в 17 городских округах.

Теперь людям не придется ждать, когда расселят дом. Вместо этого можно получить 84 тысячи рублей за квадратный метр и купить другую квартиру.

Денежный сертификат в Подмосковье появился по решению губернатора региона Андрея Воробьева.