Подмосковье 19 января 2024, 16:54 Свыше 100 семей переселят из аварийного жилья в Солнечногорске в 2024 году Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Более 100 семей в Солнечногорске переселят из ветхого фонда в новостройки. Планируется расселить 17 аварийных домов в микрорайоне Центральный.

Министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев и глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков провели встречу с жителями микрорайона Центральный. В новые благоустроенные квартиры уже переехали 87 семей.

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«В соответствии с квартирографией 90 семей переедут в новостройку в Рекинцо-2 и 11 семей, у которых большие площади аварийных помещений, в новостройку в переулке Механизаторов. Кроме того, сегодня мы каждой семье вручаем уведомление о том, в какой они будут проживать квартире, по какому адресу, сколько метров в этой квартире, какой этаж», — рассказал Владимир Локтев.

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Ведомство будет договариваться с подрядчиками о выездах в новостройки, чтобы жители смогли посмотреть свои квартиры.

«Особое внимание уделяем вопросу переселения граждан из аварийного жилья. Благодарю за оказанную поддержку областное правительство в переселении граждан из микрорайона Центральный в Солнечногорске», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Дома в микрорайоне Центральный признали аварийными в 2019 году. Жителей расселяют с опережением программы.

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