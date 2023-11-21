Подмосковье 21 ноября 2023, 18:00 Свыше 100 самозанятых из Подмосковья посетили мастер-класс по управлению продажами Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Мастер-класс по управлению продажами прошел для самозанятых Подмосковья. Его посетили свыше 100 человек.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, спикером мероприятия стал бизнес-тренер и предприниматель Владимир Якуба. Он рассказал о главных приемах в продажах, полезных навыках и техниках. Среди участников также разыграли призы в виде онлайн-курсов.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира — Университет Цинхуа в Пекине.

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