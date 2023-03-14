Подмосковье 14 марта 2023, 11:53 Свыше 100 самовольно занятых лесных участков выявили в Подмосковье с начала года

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Инспекторы и специалисты ГКУ «Мособллес» регулярно патрулируют леса Подмосковья по установленным маршрутам. В случае выявления противоправных действий составляется протокол о правонарушении, а при наличии ущерба проводится расчет по его возмещению.

Специалисты «Мособллеса» вместе с сотрудниками полиции, общественными организациями и лесными инспекторами за январь и февраль провели в Московской области 6,3 тысячи патрулирований лесного фонда.

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«Было выявлено 282 нарушения лесного законодательства, из них по факту самовольного занятия лесных участков составлено 106 протоколов об административных правонарушениях», — сообщил курирующий Комлесхоз зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Председатель Комлесхоза Олег Баженов отметил, что за нарушение правил санитарной безопасности в лесах за два месяца было составлено 53 протокола, за нарушение правил пожарной безопасности — четыре. Также было выявлено пять фактов незаконной рубки деревьев и 21 повреждение лесных насаждений.

«Для нас очень важен контакт с гражданами, чтобы оперативно решать проблемы, связанные с лесным фондом. Уверен, что это влияет на снижение количества правонарушений», — подчеркнул Баженов.

Леса занимают почти половину земель Подмосковья, и они раскинулись в черте городов. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что задача властей — благоустроить территории с комфортом для людей, но без вреда природе. За пять лет в регионе преобразятся 50 лесопарков.

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