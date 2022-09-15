Свыше 100 рабочих мест появится на складском комплексе в Мытищах в 2023 году | 360°

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Свыше 100 рабочих мест появится на складском комплексе в Мытищах в 2023 году

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Производственно-складской комплекс создадут в Мытищах в 2023 году в деревне Челобитьево. Проект получил разрешение на строительство, в него инвестируют около 800 миллионов рублей.

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Здание площадью 11,9 тысячи квадратных метров будет состоять из 16 блоков. Резидентами станут производители мебели, типография и цех обработки металла. Часть помещений будут использовать в качестве склада.

Проект будет сопровождать Центр содействия строительству, на нем смогут трудоустроиться 168 человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев потребовал не допустить проблемы с заброшенными зданиями в Подмосковье. В качестве примера он привел недостроенный торговый центр в Бронницах.

Мытищи

Строительство

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