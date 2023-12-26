Подмосковье 26 декабря 2023, 16:30 Свыше 100 рабочих мест появится на морозильном складе в Богородском округе Пресс-служба Главгосстройнадзора МО

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В деревне Кудиново Богородского городского округа достроили мультитемпературный комплекс по хранению, приемке, комплектации и отгрузке рыбы. На нем создадут более 100 рабочих мест. Главгосстройнадзор Московской области уже выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

В проект вложили 900 миллионов рублей. Застройщиком выступил «РРК Логистик».

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Площадь морозильного склада составила 6,3 тысячи квадратных метров. На нем могут хранить до 10 тысяч тонн рыбы с Дальнего Востока. Ее будут замораживать при температуре -28 градусов. При таком методе хранения рыба сохранит все полезные свойства и свежесть.

В проекте поучаствовал Центр содействия строительству. Услуги предоставлялись бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе. Среди них — предоставление бесплатной инфраструктуры и льготное кредитование предпринимателей.

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