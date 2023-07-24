Подмосковье 24 июля 2023, 14:04 Свыше 100 предпринимателей из Подмосковья получат субсидии на маркетплейсы Unsplash

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Предприниматели из Подмосковья могут подать заявку на субсидию при выходе на маркетплейсы в течение года. В ходе первой комиссии победителями признали 110 представители малого и среднего бизнеса.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева, субсидии получит 110 представители МСП, из которых 69 — индивидуальные предприниматели. Общий объем поддержки превысит 29 миллионов рублей.

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«Субсидия на маркетплейсы в Подмосковье работает третий год и уже доказала свою актуальность у бизнеса. В этом году для удобства и максимального охвата предпринимателей подать заявку на получение поддержки можно до конца года», — сказала она.

Благодаря поддержке предприниматели могут компенсировать до 50% стоимости комиссии, доставки и продвижения товаров. Максимальный размер субсидии составляет 500 тысяч рублей. Подать заявку на участие в конкурсе можно на «Госуслугах». Подробнее можно узнать на инвестиционном портале Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. В области наблюдается рост выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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