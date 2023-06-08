08 июня 2023, 13:47
Свыше 100 подростков помогут облагородить Воскресенск по программе летнего трудоустройства
На каникулах 120 подростков будут полоть клумбы, очищать скверы и украшать Воскресенск. В рамках программы летнего трудоустройства их приняли на временную работу в компанию «Благоустройство и озеленение».
Рабочий зеленого хозяйства — именно так звучит должность, на которую приняли подростков. По нормам, трудовой день ребят длится всего четыре часа — с 8:00 до полудня. В этом году компания «БиО» смогла в два раза увеличить количество летних вакансий.
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«40 детей в месяц — это 120 человек за лето. Будем надеяться, что у нас все места заняты будут. Они у нас убираются, все чистенько — нам в помощь», — говорит начальник кадрового обеспечения «Благоустройство и озеленение» Елена Силантьева.
У каждого из ребят есть своя мотивация потрудиться на каникулах, и все без исключения получат заработную плату — 11 тысяч рублей. Юные рабочие смогут самостоятельно распорядится деньгами, а их труд сделает улицы города чище и краше.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что этим летом во всех округах региона проведут множество мероприятий. Их организуют в рамках проекта «Лето в Подмосковье».
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Воскресенск
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