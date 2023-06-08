Подмосковье 08 июня 2023, 13:47 Свыше 100 подростков помогут облагородить Воскресенск по программе летнего трудоустройства

Читать 360tv в

На каникулах 120 подростков будут полоть клумбы, очищать скверы и украшать Воскресенск. В рамках программы летнего трудоустройства их приняли на временную работу в компанию «Благоустройство и озеленение».

Рабочий зеленого хозяйства — именно так звучит должность, на которую приняли подростков. По нормам, трудовой день ребят длится всего четыре часа — с 8:00 до полудня. В этом году компания «БиО» смогла в два раза увеличить количество летних вакансий.

Реклама

«40 детей в месяц — это 120 человек за лето. Будем надеяться, что у нас все места заняты будут. Они у нас убираются, все чистенько — нам в помощь», — говорит начальник кадрового обеспечения «Благоустройство и озеленение» Елена Силантьева.

У каждого из ребят есть своя мотивация потрудиться на каникулах, и все без исключения получат заработную плату — 11 тысяч рублей. Юные рабочие смогут самостоятельно распорядится деньгами, а их труд сделает улицы города чище и краше.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что этим летом во всех округах региона проведут множество мероприятий. Их организуют в рамках проекта «Лето в Подмосковье».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».