Подмосковье 11 января 2024, 16:17 Свыше 100 подмосковных спасателей задействовали в тушении пожара на заводе в Богородском округе ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Сотрудники «Мособлпожспас» вместе помогли потушить крупный пожар в Богородском округе. Он произошел на заводе по производству термопластичных композиций.

Как рассказал начальник территориального управления № 6 Александр Квашнев, пожар произошел ночью 10 января. На заводе в поселке Обухово загорелся цех по производству полимерной продукции. Сотрудники предприятия самостоятельно покинули здание и вызвали пожарных.

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«Площадь горения составила восемь тысяч квадратных метров. 11 января в 03:05 пожар был локализован, а в 04:20 специалисты ликвидировали открытое горение. Всего в тушении возгорания было задействовано 120 человек личного состава и 36 единиц техники. По предварительной информации пострадавших нет», — сказал Александр Квашнев.

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