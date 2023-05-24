Подмосковье 24 мая 2023, 12:24 Свыше 100 операций провели в отделении сосудистой хирургии в Сергиевом Посаде с конца января Пресс-служба ГБУЗ МО "Сергиево-Посадская районная больница"

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Врачи отделения сосудистой хирурги в Сергиево-Посадской больнице провели более 100 операций. Подразделение медучреждения начало работать в конце января этого года, сообщили в Минздраве Московской области.

На днях специалисты сделали юбилейную операцию. Они спасли жизнь 75-летнему пациенту с перенесенным инсультом. Ранее он лечился в неврологическом отделении № 1.

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«Инсульт случился в бассейне, пострадала левая среднемозговая артерия. При обследовании мы обнаружили бляшку, находящуюся в левой сонной артерии, которая перекрывала питание сосуда на 80%. Само образование было уже с элементами распада, что грозило повторной сосудистой катастрофой в головном мозге», — рассказал заведующий отделением сосудистой хирургии Игорь Дядьков.

По словам медика, сразу после инсульта операцию проводить было нельзя, поэтому пришлось подождать две недели, чтобы питание головного мозга окрепло и стабилизировалось.

В итоге операция прошла успешно. Мужчину уже выписали.

Недавно в отделение привезли новые инструменты для рентгеноперационной. Кольца Вольмара вводятся в сосуды для удаления бляшек. Такая технология позволит брать на операционный стол более тяжелых пациентов, которым сложно пережить многочасовой наркоз.

В планах у руководства медучреждения увеличить число коек и привлечь новые кадры.

«Образование отделения сосудистой хирургии в структуре Регионального сосудистого центра больницы абсолютно оправдано. В округе большое количество пациентов, которым мы можем помочь предотвратить возникновение инсульта, в том числе повторных случаев, а также значительно снизить количество пациентов, которым грозит ампутация конечностей», — добавил Дядьков.

Следить за здоровьем поможет диспансеризация. При регулярной проверке здоровья можно выявить опасные заболевания на ранних стадиях. Следующий единый день диспансеризации состоится 27 мая. Предварительная запись не требуется.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве врачей в регионе. По его словам, Подмосковье достигло плюсового баланса по данному направлению.

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