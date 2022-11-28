Подмосковье 28 ноября 2022, 13:11 Свыше 100 общественных инспекторов пройдут обучение в Подмосковье

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Четвертый этап обучающей программы для общественных жилищных инспекторов стартовал в Подмосковье. В нем будут участвовать 119 активистов из 36 округов, рассказали в Госжилинспекции.

Для общественных инспекторов организуют семинары по дисциплинам в сфере ЖКХ — за первую неделю их уже посетили 25 человек. Они изучали жилищное законодательство, тенденции отрасли и цифровые инструменты. Ноябрьский курс должен стать самым массовым, отметили в ведомстве.

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Знания участники подтверждают путем тестирования, которое включает в себя все тонкости работы. Каждый год программу дорабатывают и улучшают.

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К декабрю число общественных инспекторов в Подмосковье вырастет до 300 человек. Глава ГЖИ Ольга Федина отметила, что их поддержка необходима для контроля за содержанием домов, особенно в холодное время года.

«Мы отдаем должное самоотверженности людей, которые вступают на путь помощи жителям Подмосковья, жертвуя своим личным временем. Это серьезная и важная работа по созданию реального гражданского общества и повышению качества жизни в каждом многоквартирном доме области», — сказала она.

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