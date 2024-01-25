Подмосковье 25 января 2024, 17:43 Свыше 100 обращений жителей Химок обработано в ходе выездной администрации Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В Старых Химках завершилась выездная администрация. По результату встреч сотрудники профильных управлений приняли в работу более 25 заявок, еще 80 отработано в ходе выездной администрации в Новых Химках.

Наибольшее количество заявок коснулось сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

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«Каждому жителю выделено определённое время для того, чтобы они высказали все пожелания и предложения. Каждый вопрос мы принимаем в работу и отрабатываем. В течение 30 дней даем письменный ответ каждому жителю», — рассказали в управлении жилищно-коммунального хозяйства.

Он отметил, что такой формат общения, предложенный губернатором Московской области Андреем Воробьевым, полезен и для жителей и для руководства округа. Часто на встречах озвучиваются общие вопросы, которые касаются каждого.

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