Подмосковье 13 декабря 2023, 16:24 Свыше 100 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю Комитет по конкурентной политике Московской области

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За неделю в Подмосковье на торги выставили 114 объектов недвижимости. Большинство из них — в Истре, Коломне и Солнечногорске.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, с начала года жители получили путем торгов 297 участков в Истре, 128 — в Коломне и 51 — в Солнечногорске. Там стало доступно еще 111, 41 и 36 лотов соответственно.

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Так, в аренду сдадут участок площадью 15 соток в деревне Алексеевка, который подойдет для строительства дома. Его начальная цена составляет 400 тысяч рублей в год.

Ознакомиться со всеми лотами можно на портале ЕАСУЗ.

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